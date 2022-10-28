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НовостиОбщество28 октября 2022 14:58

В Липецке 60% подвалов жилых домов готовы стать укрытиями

Всего в областном центре 2 882 многоквартирных дома
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
В 404 домах Липецка подвалов нет

В 404 домах Липецка подвалов нет

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке в пятницу 28 октября провели совещание с управляющими компаниями. Организации проверили подвалы многоквартирных домов, в которых потенциально можно укрыться в случае опасности. Так, из 2 882 домов только 1 790 полностью или частично готовы к размещению людей. В 404 зданиях подвалов нет. В таких случаях УК должны рассказать жителям, где они могут спрятаться.

Напомним, адреса укрытий уже начали размещать у подъездов домов. По данным пресс-службы мэрии, скоро подготовят стенды со сведениями: кто ответственный и у кого ключи от подвала. Также глава города Евгения Уваркина поручила привести в порядок все подвальные помещения. Отремонтировать там свет и убрать мусор - в понедельник проверят.