В Липецке 60% подвалов жилых домов готовы стать укрытиями

В 404 домах Липецка подвалов нет Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке в пятницу 28 октября провели совещание с управляющими компаниями. Организации проверили подвалы многоквартирных домов, в которых потенциально можно укрыться в случае опасности. Так, из 2 882 домов только 1 790 полностью или частично готовы к размещению людей. В 404 зданиях подвалов нет. В таких случаях УК должны рассказать жителям, где они могут спрятаться.

Напомним, адреса укрытий уже начали размещать у подъездов домов. По данным пресс-службы мэрии, скоро подготовят стенды со сведениями: кто ответственный и у кого ключи от подвала. Также глава города Евгения Уваркина поручила привести в порядок все подвальные помещения. Отремонтировать там свет и убрать мусор - в понедельник проверят.