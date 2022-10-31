Родителей на 3 года осудили за распитие пива с 15-летним сыном под Липецком Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области родителей приговорили к 3 годам ограничения свободы за расписие алкоголя с 15-летним сыном. Их действия квалифицировали по ч.2 ст.151 УК РФ "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий".

Отец почувствовал от подростка запах спиртного и решил, что лучше он будет пробовать алкоголь под его присмотром, чем непонятно где. Мужчина, покупая себе пиво, делился напитком с сыном. Как сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе региональной прокуратуры, информация об этом поступила в прокуратуру Краснинского района. Там провели проверку, после чего возбудили уголовное дело.

Напомним, что 23-летний липчанин попал под уголовное дело за кражу 9 упаковок шампуня и 10 банок кофе. Ему грозит до 4 лет лишения свободы. Подробности здесь.