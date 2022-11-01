В осенний призыв из Липецка заберут 400 солдат-срочников

В Липецкой области началась осенняя призывная компания. Из Липецка нужно набрать 400 солдат-срочников. Отправки начнутся 7 ноября. Преимущественно, ребята отправятся служить в регионы Западного военного округа. По словам военного комиссара Липецка Дмитрия Горкина, они там проведут ровно год без передислокаций.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в каждый призыв выдаются около 2500-3000 повесток. Явиться должен каждый, за исключением молодых людей, не способных к передвижению. Многие получают отсрочки, большинство по учебе. Также её можно получить по семейным обстоятельствам и по состоянию здоровья. Если у молодого человека имеются справки о каких-либо заболеваниях, то необходимо принести их с собой. Только когда врачи вынесут заключения, что призывник годен, ему назначают дату отправки и род войск.

Напомним, что в этом году осенний призыв перенесли на месяц из-за частичной мобилизации.