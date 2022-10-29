Частичная мобилизация завершилась в Липецкой области

В Липецкой области завершилась частичная мобилизация Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области завершилась частичная мобилизация. Об этом в субботу 29 октября сообщили в пресс-службе регионального правительства. Так, мобилизационное задание в области выполнили. С этого дня военкоматы будут набирать только контрактников и добровольцев.

Напомним, что в регионе 9 июня проверят системы оповещения. Липчан предупредят об этом еще раз ближе к событию, чтобы никто не испугался звуков сирены. Также в областном центре проверили подвалы домов. 60% из них могут стать укрытиями в случае опасности.

У подъездов многоквартирных домов уже начали размешивать адреса убежищ. Скоро в лифтах многоэтажек появятся памятки, как действовать в чрезвычайной ситуации и при воздушной тревоге. Подробности здесь.