Под Липецком будут судить фермера за смертельное избиение мужчины, который заступился за друга

В Липецкой области будут судить 44-летнего фермера, который до смерти избил мужчину. Жителя Елецкого района обвиняют в совершении преступления по ч.4 ст.111 Ук РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

По данным следствия, вечером 17 августа пьяный мужчина в компании знакомых приехал к дому своего наемного работника узнать, почему тот прогулял день. Последний оказался пьян. Фермер начал его колотить. Но тут за друга вступился 64-летний местный житель. Обвиняемый переключился на него. Итог - 13 ударов кулаками и ногами по голове, животу и грудной клетки. О травм несчастный скончался.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, фермер не признал вину. Уголовное дело направили в суд.