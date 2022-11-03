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НовостиОбщество3 ноября 2022 11:10

За 3.8 миллионов рублей украсят площадь Петра Великого в Липецке к Новому году 2023

Центр города преобразится к 10 декабря
Артем ШАПОВАЛОВ
В Липецке ищут подрядчика, который украсит площадь Петра Великого к Новому году 2023

В Липецке ищут подрядчика, который украсит площадь Петра Великого к Новому году 2023

Фото: Юлия КЛЮЕВА

3.8 млн рублей потратит мэрия Липецка, чтобы превратить площадь Петра Великого в сказку «Алиса в стране чудес». Там установят кролика с часами, чеширского кота, волшебный лес, детскую горку. Сказочные украшения прошлогодние, поэтому город не потратит ни рубля, в цену входят только монтаж и демонтаж композиции. А именно: подготовительные работы, подключение электроэнергии и установка конструкций, техническое обслуживание во время праздников.

Также в праздничную композицию войдут живые ели высотой от 2м до 3м. Их поставят в специальные подставки из фанеры 300x400мм и украсят светодиодной гирляндой. В фасад детской горки встроено освещение, чтобы уменьшить травмоопасность и сделать конструкцию еще красивее.

Площадь украсят до 10 декабря 2022 года. А пока управление главного смотрителя ищет подрядчика.