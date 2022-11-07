Следственный комитет начал проверку после гибели студента, которого засыпало землей в траншее в Липецке

Следственный отдел по Советскому округу Липецка проводит доследственную проверку по факту гибели 19-летнего студента. Трагедия произошла в субботу 5 ноября у дома №3 по улице Московская. Специалисты рыли траншею, чтобы проложить трубы. В какой-то момент грунт обвалился и парень, который подрабатывал в организации, оказался под землей. Спасти его не удалось. Траншея была глубиной 4 метра.

Как сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе регионального СКР, следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. В том числе, был ли липчанин оформлен в компании и ответственных за технику безопасности.

Напомним, что областная прокуратура также проводит проверку совместно с инспекцией труда. Подробности можно узнать здесь.