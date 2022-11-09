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НовостиОбщество9 ноября 2022 9:28

В МЧС ответили на жалобы липчан на слабую слышимость сигнала "Внимание всем"

Районы Липецка, где жители не услышали систем оповещения, возьмут на контроль
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА

Утром 9 ноября в Липецке проверили системы оповещения. Сигнал "Внимание всем!" прозвучал в городе в 10.43. Правда, не все липчане его услышали. Жители некоторых районов пожаловались на слабый звук - ЛТЗ, Сокол, Елецкий, новые районы. Кто-то и вовсе не услышал сирены.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, целью проверки было обнаружить проблемы в системе, чтобы привесить ее в порядок.

- Если население в каких-то районах не слышали сигнала, значит есть проблемы в системе оповещения, - добавили в пресс-службе. - Мы обязательно такие районы берём на контроль и в дальнейшем будут приниматься соответствующие решения.

Напомним, что в эту среду также проходит эвакуация школ, детских садов, учреждений культуры, спорта и медицины.