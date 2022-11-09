Отчим отправится на 17 лет в колонию строгого режима за попытки изнасиловать школьницу в Липецке

В Липецке вынесли приговор 30-летнему мужчине за надругательство и попытки изнасиловать падчерицу - п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ и ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 4 ст. 131 УК РФ

Следствие и суд установили, что этот ужас происходил с ноября 2020 по апрель 2021 годы. Несовершеннолетняя боялась признаться во всем матери, так как мужчина угрожал ей. Первыми о надругательствах узнали соседи. К ним школьница, которой еще не было 14 лет, убежала от очередных приставаний пьяного отчима.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, липчанин вину не признал, от дачи показаний отказался. Суд назначил ему 17 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год и 8 месяцев.

Напомним, что после гибели студента в траншее возбудили уголовное дело. 19-летнего парня засыпало землей во время прокладки сетей в Липецке. Подробности здесь.