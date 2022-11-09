В Липецке возбудили уголовное дело после гибели студента, которого завалило землей в траншее

В Липецке возбудили уголовное дело после гибели студента, которого засыпало землей в траншее - ч.2 ст.216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека". По версии следствия, днем 5 ноября специалисты прокладывали сети водоснабжения и канализации по улице Московская у спорткомплекса ЛГТУ. Из-за нарушения правил безопасности грунт обвалился. 19-летнего парня, находившегося на глубине 4 метра, засыпало землей.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, липчанин работал по договору подряда. Он скончался в результате асфиксии еще до приезда скорой помощи. Расследование уголовного дела продолжается. Проводятся следственные действия и судебные экспертизы.