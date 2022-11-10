Проезд на улице Архангельской в Липецке перекроют с 14 ноября

В Липецке в районе улицы Архангельская ограничат движение. С 14 по 18 ноября там перекроют проезд у домов №2, №6 и №8. Как сообщили в пресс-службе мэрии, на участке будут прокладывать и подключать инженерные сети. Объехать территорию можно по дороге у дома №4 по той же улице. Липчанам приносят извинения и просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Напомним, что в областном центре обсудили проект благоустройства улицы Советская. Там хотят сделать платные парковки, расширить тротуары и сделать велодорожку, убрать под землю электропровода. Также территорию предлагают озеленить - высадить деревья и кустарники.

Проект еще доработают. Липчане могут поделиться своими замечаниями по преображению улицы до 21 ноября. Подробности здесь.