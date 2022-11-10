Стали известны адреса 20 елочных базаров в Липецке к Новому году 2023

Определены первые 20 мест по продаже новогодних деревьев в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке определили расположение первых 20-ти елочных базаров. Там будут продавать сосны, ели и хвойные букеты к Новому году 2023. Как сообщили в пресс-службе мэрии, аукцион на право размещения торговых точек состоялся по 26 лотам. В нем участвовали 9 предприни-мателей.

Напомним, всего в городе планируют открыть 78 елочных базаров. Зеленых красавиц начнут продавать 15 декабря. Завершат - 31 декабря. В этот период специалисты будут выявлять незаконных торговцев. Их продукцию конфискуют, а продавцов привлекут к административной ответственности.

Следующие аукционы запланированы на 15 и 22 ноября. Желающие поучаствовать в них должны обратиться в городское управление потребительского рынка по адресу: улица Советская, 1, кабинет №4. Также можно позвонить по телефону: 23-96-44.