В Липецке начали обследовать трамвайные пути и депо Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке начали обследовать трамвайные пути, здания, сооружения и территории депо. Специалисты проводят проектно-изыскательские работы по модернизации сети. Первый этап завершат в конце июня 2023 года.

Как напомнили в пресс-службе мэрии, обновить трамвайную инфраструктуру планируют до конца 2025 года. На это направят 14,5 млрд рублей инвестиций. В рамках соглашения концессионер купит 46 односекционных трамваев, реконструирует трамвайное депо и 40,8 км путей. Также в порядок приведут контактную сеть. В городе появится новая трамвайная ветка протяженностью 5,2 км.

Депо оснастят передовым оборудованием. Там установят автоматическую моечную систему и механизированную выдвижную двухстороннюю площадку для ремонта и обслуживания состава. Обновят станочный парк. По словам председателя департамента транспорта Евгения Чекрыжова, ремонты в депо стартуют уже этой зимой. На трамвайных путях - ближе к весне.