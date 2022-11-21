Медалью Совета Федерации наградили четверых школьников-героев Липецка и области Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

В Липецке четверых школьников наградили памятными медалями Совета Федерации "За проявленное мужество". Торжественное мероприятие состоялось в этот понедельник 21 ноября в правительстве Липецкой области.

Так, на глазах 8-летнего Даниила из Усмани мальчик провалился под лед. Он не растерялся и тут же позвал взрослых. Так как все среагировали быстро, ребенка удалось спасти.

12-летний Дмитрий из Задонска помог пожарным. Пока они боролись с огнем, загорелась их собственная машина, но спасатели этого не заметили. Медлить было нельзя - транспорт мог взорваться вблизи домов. Подросток сел за руль и отогнал машину.

А липчане Мария и Артем в январе этого года спасли 4-летнего малыша, который выпал из окна 5-ого этажа. До приезда медиков школьники согревали и успокаивали ребенка. А затем передали в руки врачей скорой помощи.