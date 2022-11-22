Полицейские изъяли у молодой липчанки 0,98 грамм наркотика

В Липецке задержали девушку с наркотиками Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецке поймали 22-летнюю девушку с наркотиками. Полицейские обратили на нее внимание во время дежурства в Октябрьском районе. Ее доставили в дежурную часть. Во время досмотра у нее нашли полиэтиленовый пакетик с порошкообразным веществом внутри.

Экспертиза показала, что это наркотическое средство массой 0,98 грамм, содержащее в своем составе мефедрон. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ". Максимальное наказание по статье - до 3 лет лишения свободы.

Напомним, что в областном центре завели уголовное дело на мужчину, который угрожал ножом сотруднице пункта выдачи. Подробности здесь.