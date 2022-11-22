К Новому году 2023 семьям липецких мобилизованных подарят сосны

Семьям липецких мобилизованных подарят новогодние сосны Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области семьям мобилизованным подарят новогодние сосны. Такую акцию решили провести региональное управление лесного хозяйства и оперштаб "Своих не бросаем". Лесхозам уже поручили сделать запас деревьев для этих целей. А лесничествам - доставить зеленых красавиц по адресам. К тем семьям, которые пожелают воспользоваться предложением.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, в декабре 2022 года для липчан планируют заготовить около 30 тыс. сосен. Напомним, елочные базары в Липецке откроются 15 декабря - в 78 местах города. Они будут работать до последнего дня в этом году - 31 декабря. Также специалисты выйдут в рейды по незаконным точкам продажи новогодних деревьев.