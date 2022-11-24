3 пожарных отделения и 8 добровольцев тушили горящий дом в Липецке

В среду 23 ноября в Липецке сгорел жилой дом. Деревянное строение вспыхнуло по улице Солидарности. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, с огнем боролись 3 спасательных расчета и 8 добровольцев из пожарной дружины. Увы, выхватит дом из лап пламени не удалось. К счастью, никто из людей не пострадал.

В тот же день в пятиэтажке по улице Циолковского подгорела пища. В одной из квартир липчане не уследили за своими кулинарными изысками - пришлось вызывать пожарных. На месте работали 4 спасательных отделения.

Напомним, что накануне на трассе в Хлевенском районе сгорел Фольксваген. А в деревне Софьино Добринского района вспыхнула кирпичная баня. Подробности здесь.

Спасатели просят липчан соблюдать правила пожарной безопасности. В случае происшествия звонить по номеру "112".