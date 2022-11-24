Трое пострадали в ДТП с ВАЗ и Ладой Вестой на трассе под Липецком

ДТП с Ладой Вестой и ВАЗом под Липецком Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В среду 23 ноября в Липецкой области на трассе Орел-Тамбов столкнулись ВАЗ-2110 и Лада Веста. ДТП случилось вечером в Грязинском районе. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, пострадали 27-летний водитель "десятки" и его 26-летняя пассажирка. Также травмы получил 62-летний мужчина из второй легковушки. Их доставили в больницу.

В Елецком районе на трассе Орел-Тамбов 26-летний водитель Шевроле наехал на 11-летнюю девочку. Школьница переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ей понадобилась помощь медиков.

Напомним, что утром 24 ноября в Задонском районе произошла смертельная авария с детьми. Шкода врезалась в столб. Погибли 4 человека - женщина-водитель, ее пассажирка и мальчики 10 и 12 лет. Подробности здесь.