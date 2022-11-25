800 призывников Липецкой области заберут в армию до Нового года

В этот осенний призыв из Липецкой области призовут 800 жителей. Это на треть меньше, чем в 2021 году. Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, новобранцев отправят служить в Западный военный округ. Это Московская, Ленинградская и соседние области. В зону СВО срочников отправлять не будут.

Завершится осенний призыв 31 декабря. В этом году он стартовал на месяц позже, чем обычно - 1 ноября. Все из-за частичной мобилизации и перегруженности военкоматов.

Напомним, что в Липецке в День призывника военные билеты вручили 17 парням. Торжественная церемония прошла на площади Героев. Всего в рамках призыва ряды вооруженных сил пополнят около 400 жителей областного центра. Подробности здесь.