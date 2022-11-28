Роман Сапрыкин возглавил Фонд капремонта Липецкой области Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

В Липецке назначили и.о. гендиректора регионального Фонда капитального ремонта. Этот пост занял Роман Сапрыкин. Напомним, что на прошлой неделе с должности руководителя ушел Виктор Петров. Он проработал в ФКР 9 лет. Теперь он трудится в федеральной структуре.

Роман Сапрыкин родился в 1990 году в Долгоруково. В 2012 году получил диплом ЛГТУ по специальности "Городское строительство и хозяйство". Проходил повышение квалификации в Московском государственном строительном университете.

Работая в администрации Долгоруковского района, курировал строительство, капремонт дорог, инженерных сетей, благоустройство территорий. Контролировал строительство объектов благоустройства в Липецкой области. В 2021 году Романа Сапрыкина назначили заместителем гендиректора в ФКР.