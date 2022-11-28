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НовостиОбщество28 ноября 2022 7:34

Роман Сапрыкин возглавил Фонд капремонта Липецкой области

Его назначили и.о. гендиректора регионального ФКР
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Роман Сапрыкин возглавил Фонд капремонта Липецкой области

Роман Сапрыкин возглавил Фонд капремонта Липецкой области

Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

В Липецке назначили и.о. гендиректора регионального Фонда капитального ремонта. Этот пост занял Роман Сапрыкин. Напомним, что на прошлой неделе с должности руководителя ушел Виктор Петров. Он проработал в ФКР 9 лет. Теперь он трудится в федеральной структуре.

Роман Сапрыкин родился в 1990 году в Долгоруково. В 2012 году получил диплом ЛГТУ по специальности "Городское строительство и хозяйство". Проходил повышение квалификации в Московском государственном строительном университете.

Работая в администрации Долгоруковского района, курировал строительство, капремонт дорог, инженерных сетей, благоустройство территорий. Контролировал строительство объектов благоустройства в Липецкой области. В 2021 году Романа Сапрыкина назначили заместителем гендиректора в ФКР.