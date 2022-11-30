Из федерального бюджета выделили еще 450 миллионов рублей на ремонт ГДМ "Октябрь" в Липецке

В Липецке ремонтируют ГДМ "Октябрь" Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

На ремонт ГДМ "Октябрь" в Липецке из федерального бюджета дополнительно выделили 450 млн рублей. Так, на реконструкцию здания в 2023-24 годах уйдет 949 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, работы в рамках национального проекта "Культура" стартовали этим летом. Внешний облик "Октября" не сильно изменится, внутри же все обновят. Так, в настоящее время специалисты усиливают железобетонные конструкции, чтобы увеличить их несущую способность. Повысится срок эксплуатации здания.

После реконструкции "Октябрь" в областном центре станет арт-пространством нового формата. В нем расположатся многофункциональный концертный зал-трансформер, интерактивные зоны, площадки для проведения семинаров и форумов.