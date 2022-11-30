Губернатор Липецкой области и военный прокурор обсудили жалобы семей мобилизованных Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

Губернатор Липецкой области встретился с военным прокурором Тамбовского гарнизона Алексеем Ратниковым. Они поговорили о мобилизованных, находящихся в зоне СВО. Напомним, их родственники жаловались, что липчан отправили в район Сватово без должного обучения и оснащения, без боеприпасов и средств защиты.

- Мы уже обратились в Минобороны РФ по поводу тревожных сигналов, поступающих от наших ребят, - написал в телеграм-канале Игорь Артамонов. - Каждое обращение рассматривали в индивидуальном порядке. Письма с просьбой провести проверку направлены. В свою очередь военная прокуратура готова оказать всецелую поддержку по обеспечению законности в рамках своих полномочий.

Главная цель, по словам главы области, как можно быстрее наладить взаимодействие с командованием воинских подразделений, где служат липчане. Так чиновники смогут оперативно получать запросы от ребят, а также передавать информацию родственникам.