22-летний житель Липецка обокрал гараж на 80 тысяч рублей

В конце ноября в Липецке обокрали гараж. Неизвестный вскрыл замок и похитил запчасти и комплектующие к автомобилю, металлические изделия. 43-летний владелец гаража обратился в полицию. Он оценил ущерб в 80 тыс. рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, полицейские установили личность предполагаемого преступника и задержали его. Подозреваемый - безработный ранее судимый за кражу 22-летний липчанин. Парень признался, что сдал часть похищенного в скупку металлолома. Оставшееся изъяли правоохранители.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ "Кража". Максимальное наказание по статье - до 5 лет лишения свободы.

Напомним, что в Липецкой области раскрыли семейную нарколабораторию. Там полицейские и сотрудники УФСБ нашли 32 кг мефедрона. Подробности здесь.