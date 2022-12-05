Липецким бойцам в зоне СВО передадут УАЗы и продукты Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

Липецким бойцам в зоне СВО передадут гуманитарный груз. Они получат несколько УАЗов, оборудование, продукты и предметы первой необходимости. В зону спецоперации выехал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

- В расположении пообщаемся с бойцами и заодно посмотрим на условия службы, - написал глава региона в своем телеграм-канале. - Постараемся охватить как можно больше пунктов размещения, если позволит ситуация.

Напомним, что на прошлой неделе губернатор встретился с военным прокурором Тамбовского гарнизона Алексеем Ратниковым. Они обсудили вопросы, касающиеся мобилизованных, находящихся в зоне СВО. Ранее родственники липчан жаловались, что бойцов отправили в район Сватово без должного обучения и оснащения. Подробности здесь.