В Липецке зарезавшей гостя пенсионерке грозит до 15 лет тюрьмы

В Липецке 69-летнюю пенсионерку обвиняют в убийстве - ч.1 ст.105 УК РФ. По данным следствия, вечером 20 сентября пьяная женщина находилась в своей квартире дома по проспекту Сиреневый. Она поругалась с гостем и ударила его ножом в грудную клетку. 59-летний брат мужа скончался. О случившемся в полицию сообщил супруг обвиняемой.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, липчанка признала вину и подтвердила свои показания на месте преступления. Уголовное дело направили в суд. Пенсионерке грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что в областном центре вынесли приговор мужчинам за покушение на кражу иконы за 150 тыс. долларов и убийство семьи. Один из них отправится в колонию на 20 лет. Подробности здесь.