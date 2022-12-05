Парни пытались украсть 700 кг металлолома из вагона под Липецком

В Липецкой области транспортные полицейские поймали парней, которые пытались украсть лом черного металла. Преступление пресекли на железнодорожной станции Казинка. Там задержали местных жителей 18 и 22 лет.

Как сообщили в пресс-службе Елецкого ЛО МВД России на транспорте, злодеи сбрасывали со стоящего полувагона железнодорожные детали. Затем молодые люди перетаскивали их в припаркованную машину. Всего они скинули около 700 кг металлолома. Украденное парни планировали отдать в скупку.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, п. "а" ч.2 ст.158 УК РФ "Покушение на кражу группой лиц по предварительному сговору".

Напомним, что 22-летний липчанин обокрал гараж в областном центре на 80 тыс. рублей. Он похитил запчасти и комплектующие к автомобилю. Подробности здесь.