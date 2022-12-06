14-летняя школьница утонула в пруду Петровского парка Ельца Липецкой области

Этим утром 6 декабря в Липецкой области утонула 14-летняя девочка. Об этом в своем телеграм-канале написал Глава Ельца Евгений Боровских. По его словам, около 7.15 учащаяся школы №8 вышла на лед пруда в Петровском парке и провалилась в воду.

- В раннее время в парке не оказалось никого, кто бы смог помочь девочке, - сообщил мэр. - Прибывшие на место оперативные службы констатировали смерть ребёнка. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей девочки. Администрация Ельца окажет всю необходимую помощь семье.

Напомним, что это не первый инцидент с ребенком в Петровском парке. В декабре 2021 года там же утонул 11-летний школьник. А в мае 2022 года в водоем упала 9-летняя школьница. К счастью, рядом стоял рыбак, который вытащил несчастную на сушу. После этих случаев местные жители просили обнести пруд забором.

- Будем прорабатывать вопрос о дополнительных мерах безопасности в парке, в том числе о появлении в парке поста охраны, а также об усилении информирования об опасности нахождения на льду, - прокомментировал Евгений Боровских.