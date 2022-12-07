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НовостиОбщество7 декабря 2022 6:59

Аэропорт Липецка закрыли для полетов до 15 декабря

Росавиация продлила режим временного ограничения полетов
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА

Аэропорт Липецка закрыли еще на неделю. Режим временного ограничения полетов в воздушные гавани юга и центральной части страны продлили до 15 декабря 03.45 по московскому времени.

Напомним, что под эти меры также попадают аэропорты Анапы, Брянска, Белгорода, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. С 24 февраля этого года они не принимают пассажиров и гражданские суда. Остальные комплексы работают в штатном режиме.

Как сообщили в пресс-службе Росавиации, авиакомпаниям рекомендовали перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам – через Москву, Сочи, Волгоград, Ставрополь, Минеральные Воды. Об изменениях в расписании работы аэропортов лучше уточнять на их официальных сайтах.