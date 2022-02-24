Росавиация на неделю закрыла аэропорт Липецка

Росавиация приостановила работу аэропорта в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

Рейсы аэропорта Липецка отменили на неделю. Росавиация включила воздушную гавань в список из 11 аэропортов, где до среды, 2 марта, приостановлены полеты. А именно, до 03.45. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. Уточнить информацию об изменениях в расписании работы аэропорта и авиакомпаний можно на официальных сайтах.

Напомним, что этим утром, 24 февраля, липецкий аэропорт закрыли из-за ситуации вокруг Украины. Приостановили использование воздушного пространства над регионов для гражданских судов.

Кроме того, в Липецкую область приехали 610 человек из ДНР и ЛНР. А со следующей недели дети из Донбасса продолжат обучение в школах региона. Для малышей организуют группы в детских садах.