Пожарные эвакуировали 50 посетителей из горящего Дома Торговли в Ельце

В Липецкой области горит торговый центр Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В эту среду 7 декабря в Ельце Липецкой области загорелся Дом Торговли по улице Мира. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, сообщение о возгорании на втором этаже поступило диспетчеру в 12.10.

На месте работают 8 пожарных расчетов и автолестница. Из здания валит дым. Оттуда эвакуировали 50 посетителей. Пострадавших нет. Спасателям сообщили, что внутри может находиться 1 человек. На данный момент эта информация не подтвердилась.

Напомним, что этой ночью в Добринском районе горел жилой дом. Пострадали женщина и 11-летний мальчик. Огонь уничтожил веранду, часть крыши здания и внутреннюю отделку помещений. А днем ранее на улице Меркулова вспыхнула квартира. Подробности здесь.