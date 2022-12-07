Прокуратура начала проверку из-за пожара в торговом центре в Ельце Фото: Юлия КЛЮЕВА

Прокуратура Ельца проведет проверку по факту пожара в Доме торговли в эту среду 7 декабря. В 12.10 диспетчеру поступил сигнал о возгорании в торговом центре по улице Мира. На место происшествия прибыло 8 спасательных расчетов. Эвакуировали 50 посетителей. Информация о находившемся внутри человеке до сих пор не подтвердилась.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, к проверке привлекут специалистов управления надзорной деятельности областного МЧС и инспекции Госстройнадзора. Они выяснят все обстоятельства произошедшего.

- В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям или бездействию должностных лиц территориального отдела надзорной деятельности ГУ МЧС России по Липецкой области, - прокомментировали в региональной прокуратуре.

Напомним, в случае происшествия звонить на номер "112".