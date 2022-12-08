В школе под Липецком открыли мемориальную доску в память о погибшем в СВО десантнике

Также в школе открыли "парту героя" Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

В Липецком районе открыли мемориальную доску и "Парту героя" в память о погибшем в спецоперации Антоне Чулкове. Память бойца почтили в школе села Никольское, где учился мужчина. Он погиб 6 октября при разминировании дороги от попадания снаряда вражеского танка. Его наградили орденом Мужества посмертно.

Старший сержант 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии Антон Чулков с 2011 года служил по контракту. Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, в 2014 году он участвовал в операции по возвращению Крыма. А в 2022 году - в специальной военной операции.

Напомним, что в регионе ввели новые меры поддержки семей участников СВО. Подробности здесь.