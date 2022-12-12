Полиция начала проверку из-за выброшенного из окна котенка в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

В полиции проводят проверку из-за выброшенного из окна котенка. О происшествии рассказали жители микрорайона Елецкий в соцсетях. По словам липчан, в минувшие выходные по улице Осканова кто-то выбросил из окна котенка, завернутого в одежду.

Как сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе регионального УМВД России, заявления в полицию не поступало. Но отдел №2 проверит сообщение. Правоохранителям предстоит установить, действительно ли животное выбросили из окна и кто это сделал, или кот упал сам. Если факт жестокого обращения подтвердится, злодею грозит наказание по статье 245 УК РФ.

Напомним, что за 11 месяцев в Липецкой области 200 тысяч коров проверили на туберкулез. Ситуация по заболеваемости остается стабильной. Подробности здесь.