Жительница Липецка выпала из окна на козырек подъезда

В понедельник 12 декабря в Липецке из окна дома выпала 34-летняя женщина. Происшествие случилось в районе проспекта Победы. Липчанка приземлилась на козырек подъезда. Оттуда ее спустили спасатели. Карета скорой помощи доставила несчастную в больницу.

Как сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе регионального УМВД России, по данному факту отдел полиции №6 проводит проверку. Полицейские устанавливают обстоятельства падения.

Напомним, что правоохранители проверяют еще одно сообщение, связанное с падением с высоты. Жители микрорайона Елецкий утверждают, что в выходные из окна дома по улице Осканова выбросили котенка. Если факт жестокого обращения с животным подтвердится, могут возбудить уголовное дело.