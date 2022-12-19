Новогодняя ярмарка с продуктами к праздничному столу заработает в Липецке 24 декабря

Перед Новым годом в Липецке пройдет ярмарка Фото: Юлия КЛЮЕВА

В субботу 24 декабря в Липецке пройдет новогодняя ярмарка. Торговые ряды развернутся на площади у Областного центра культуры по адресу: улица Космонавтов, 54а.

По данным пресс-службы регионального управления потребительского рынка и ценовой политики, на ярмарке липчане смогут купить продукты для праздничного стола. Там же будет работать шатер, где можно оставить подарки для участников спецоперации и их семьям.

Время работы площадки: с 8.00 до 14.00.

Напомним, что в областном центре открылись новогодние ярмарки, где продают елки, сосны и тематические украшения. Там можно купить живое дерево или искусственную зеленую красавицу, игрушки, мишуру, иллюминацию и тд. Подробности читайте здесь.