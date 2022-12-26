Под Липецком простились в погибшим в спецоперации Сергеем Борзенковым

Фото из телеграм-канала главы администрации Лебедянского района Романа Ченцова Фото: с сайта

В понедельник 26 декабря в Липецкой области простились с погибшим во время спецоперации на Украине Сергеем Борзенковым. Уроженец села Троекурово Лебедянского района погиб при исполнении воинских обязанностей. Ему было 44 года.

- Он был настоящим патриотом и героем нашей страны, - написал в своем телеграм-канале глава администрации Лебедянского района Роман Ченцов. - Приношу глубокие соболезнования семье, родным и близким героя. Для всех нас Сергей навсегда останется примером верности Родине, военной присяге, мужества и отваге.

За мужество, отвагу и самоотверженность Сергея Борзенкова наградили орденом Мужества посмертно.

Напомним, что 20 декабря в школе №48 Липецка открыли мемориальную доску в память об Алексее Чеснокове, погибшем в ходе СВО. Подробности здесь.