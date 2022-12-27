Двое погибли и пятеро пострадали в ДТП с грузовиками и легковушками под Липецком

В этот вторник 27 декабря в Липецком районе произошло смертельное ДТП с пятью машинами. На 266 км автодороги Орел-Тамбов столкнулись 2 грузовика и 3 легковушки.

Как сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в аварии пострадали 5 человек, 2 погибли. На месте работают госавтоинспекторы. Также туда направляется следственно-оперативная группа. Обстоятельства и подробности случившегося выясняются.

Напомним, что в выходные в поселке Лев-Толстой на перекрестке столкнулись Сузуки, Фольксваген и Шевроле. Пострадали 33-летняя женщина-водитель из первой иномарки и 20-летняя пассажирка Фольксвагена. А в Хлевенском районе на трассе Дон 47-летний водитель Киа не справился с управлением. Машина врезалась в столб, а затем вылетела в кювет и перевернулась. Водитель погиб.