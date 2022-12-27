Липецкие депутаты доставили бойцам в зону СВО квадрокоптеры и подарки к Новому году

Липецкие депутаты доставили бойцам в зону СВО гуманитарную помощь Фото: Липецкий областной Совет депутатов

В Липецкой области собрали очередной гуманитарный груз на Донбасс. В зону СВО его лично доставили депутаты облсовета. Бойцам привезли продукты, медикаменты, теплые вещи, запчасти для легковых и грузовых автомобилей, дизельные генераторы, квадрокоптеры, тактическую технику, экипировку, средства связи, а также сладкие подарки к Новому году.

- Проведали наших ребят в зоне спецоперации, - поделился председатель Липецкого областного Совета депутатов Дмитрий Аверов. - Настроение боевое, настрой только на победу. Депутатский корпус продолжит работу по сбору гуманитарного груза и по поддержке семей военнослужащих.

Как сообщили в пресс-службе облсовета, гуманитарный груз помогали собирать парламентарии, представители регионального правительства, партий, сотрудники областного УГПСС, штаб "Своих не бросаем" и предприниматели.