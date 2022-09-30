В штабе "Своих не бросаем" в Липецке возвращают ошибочно мобилизованных

В Липецке на неделе открылся штаб поддержки мобилизованных "Своих не бросаем" Фото: Юлия КЛЮЕВА

На этой неделе в Липецке заработал штаб поддержки мобилизованных "Своих не бросаем". Он располагается в двух зданиях МЧС и военного комиссариата на Московской, 16. Это очень удобно, так как мобилизованные, пришедшие на призывной пункт, могут тут же проконсультироваться.

- Мы работаем ежедневно без перерывов и выходных с 8.00 и до 22.30, номер горячей линии "122", - рассказал руководитель штаба "Своих не бросаем" Дмитрий Батищев. - К нам могут обратиться липчане, попавшие под мобилизацию, их родные. Мы оказываем правовое сопровождение, психологическое. Обрабатываем обращения, жалобы, собираем предложения и гуманитарную помощь. На базе штаба работает центр мобильных волонтеров. Если кто-то хочет поучаствовать, приглашаем.

В штабе работают юристы и ветераны воинской службы Фото: Юлия КЛЮЕВА

ПРИХОДИТЬ В ШТАБ НУЖНО СО СПРАВКАМИ И ДОКУМЕНТАМИ

За несколько дней работы в штаб поступили тысячи вопросов. Одни из часто задаваемых - попадает ли человек под мобилизацию, обоснованно ли призвали, что резервисту взять с собой. Ответы на повторяющиеся вопросы публикуют в соцсетях - Вконтакте, Одноклассники и в телеграме.

- Мы принимаем обращение, спрашиваем, какие документы есть у человека, а затем взаимодействуем с военкоматом, врачебной комиссией, - поделился с "КП-Липецк" юрист штаба. - Бывает так, что парни забывают рассказать что-то важное. Например, к нам пришла девушка и сообщила, что у ее мужа некое заболевание, а его забрали. Причем все справки у него были с собой. Но, видимо, растерялся и не предоставил. Стараемся прояснить ситуацию.

Липчан просят приходить в штаб и в военкомат сразу с медицинскими и иными документами. Сведения о тяжелых производственных травмах, инвалидности, полосных операциях по удалению внутренних органов должны быть подтверждены официально: заключениями врача, выписками из стационара и тд. Эти документы должны выдать государственные учреждения.

МОБИЛИЗОВАННОГО СТУДЕНТА ВЕРНУЛИ ДОМОЙ К БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЕ

Еще одна обратившаяся в штаб - липчанка Татьяна. Она рассказала, что ее сына мобилизовали, хотя у него диабет. Инсулин ему пока не назначили, но нужно регулярно принимать препараты. Кроме того, мужчина довольно крупный - ростом 190 см и весит более 100 кг. Женщина утверждает, что сыну так и не нашли форму подходящего размера.

Штаб поддержки мобилизованных "Своих не бросаем" в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

Благоприятно разрешился вопрос студента Артема. 23 сентября парень уехал в учебку по частичной мобилизации, а на следующий день подписали указ об отсрочке для очно-заочников. Специалисты разобрались в ситуации, а липчанина вернули домой. Семья воссоединилась у военкомата. Мама студента не смогла сдержать слез.

- Он мобилизовался, потом вышел указ, - поделилась липчанка. - Мы пришли в военкомат, начали собирать справки, что он учится.

Кстати, через несколько недель Артем станет папой. У него родится сын. Напомним, что накануне, 29 сентября, военком Липецкой области Валерий Герасименко заверил, что всех ошибочно мобилизованных вернут домой.

В ШТАБЕ ОФОРМЛЯЮТ ВЫПЛАТЫ МОБИЛИЗОВАННЫМ

В штабе "Своих не бросаем" также оформляют выплаты. Все мобилизованные получают 50 тыс. рублей из резервного фонда. Для этого с собой нужно взять паспорт, СНИЛС, ИНН и реквизиты счета. За липчан, которых призвали до объявлении о мере поддержки, документы могут принести их родственники.

В штабе мобилизованным помогают оформить выплаты Фото: Юлия КЛЮЕВА

Первые дни в штабе работали психологи. Как показала практика, в их помощи больше нуждаются близкие резервистов после отправки. Не всем удается совладать с эмоциями, смотря, как уезжает родной человек. Теперь липчане могут обратиться за психологической поддержкой в Г(О)БУ Центр "СемьЯ" или ОБУ "Центр помощи семье и детям "Большая Медведица".

ЛИПЧАН ОЗНАКОМИЛИ С КУРСОМ ТАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ

Перед отправкой в учебную часть для мобилизованных проводят инструктаж первой помощи. Сотрудники регионального УГПСС показывают, как делать искусственное дыхание и накладывать жгут, как действовать при переломах и кровотечении. А в минувший четверг профессор кафедры хирургических болезней Тамбовского медуниверситета Герман Журавлев провел занятие, в том числе, для будущих призывников.

Курс тактической медицины Фото: Юлия КЛЮЕВА

Фото липецкого областного штаба поддержки мобилизованных "Своих не бросаем"

- Курс тактической медицины направлен на то, чтобы на поле битвы раненый получил необходимую доврачебную помощь, которая позволит ему выжить в условиях активных боевых действий, - пояснил "КП-Липецк" Герман Журавлев. - Этому мы должны обучить парней: как оказать самопомощь, взаимопомощь, как безопасным способом эвакуировать тяжелораненого бойца в зеленую зону.

Специалист отработал с липецкими ребятами ситуацию огнестрельного ранения. Объяснил, что делать, если во время боя пострадал товарищ. В тот момент будет некогда выяснять, в каком состоянии он находится. Лучше всего перевернуть человека на живот, а как только удастся, доставить его в безопасное место.

Фото липецкого областного штаба поддержки мобилизованных "Своих не бросаем"

В ШТАБЕ ПРИНИМАЮТ ГУМАНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ

Также в штабе собирают гуманитарную помощь. Липецким парням готовы помогать представители судов, предприниматели и неравнодушные граждане. Они приходят и спрашивают, что можно сделать для земляков. А на днях пришла пенсионерка Людмила и принесла деньги.

Штаб поддержки мобилизованных "Своих не бросаем" в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

- Никто не должен оставаться в стороне, нужно оказывать содействие, - считает Андрей. - Готов оказать материальную помощь. В первую очередь, нашим липецким ребятам, которых отправляют.

Конечно, атмосфера в штабе напряженная. Задумчивые взгляды мобилизованных, страхи их семей, некое оцепенение, в котором находятся родственники. И хотя специалисты штаба и волонтеры стараются максимально помочь каждому обратившемуся, с эмоциями удается справиться не всем. Но есть и те, кто пришел сюда осознанно.

- Провожаем сына, ему будет 35 лет, - рассказала липчанка Лариса. – Решил пойти добровольцем. Он уже служил по контракту после армии, так что небольшой опыт есть. Хочет защитить свою семью, родителей, 6-летнюю дочь. Желаю всем ребятам, чтобы они вернулись здоровыми и невредимыми. А каждая мать дождалась своего сына.

Штаб поддержки мобилизованных "Своих не бросаем" в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА