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НовостиПроисшествия27 декабря 2022 9:08

Прокуратура контролирует проверку по смертельному ДТП с грузовиками и легковушками под Липецком

На место аварии выехал заместитель прокурора Липецкого района
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
ДТП с пятью машинами и двумя погибшими под Липецком

ДТП с пятью машинами и двумя погибшими под Липецком

Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

К месту смертельного ДТП с грузовиками и легковушками выехал заместитель прокурора Липецкого района Сергей Патраман. Напомним, во вторник 27 декабря около 8 часов утра на 263 км трассы Орел Тамбов у села Товаро-Никольское столкнулись 2 фуры и 3 легковых автомобиля. 5 человек пострадали, 2 погибли.

- Будет дан правовая оценка соблюдению федерального законодательства о безопасности дорожного движения на указанном участке автодороги, - прокомментировали в пресс-службе региональной прокуратуры.

На месте работает следственно-оперативная группа. Они устанавливают причины и обстоятельства аварии. Прокуратура контролирует ход проверки.

Липецких водителей призывают быть внимательнее за рулем и неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения. Помните, от этого зависит не только ваше здоровье, но и жизни других людей.