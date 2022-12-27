Прокуратура контролирует проверку по смертельному ДТП с грузовиками и легковушками под Липецком

ДТП с пятью машинами и двумя погибшими под Липецком Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

К месту смертельного ДТП с грузовиками и легковушками выехал заместитель прокурора Липецкого района Сергей Патраман. Напомним, во вторник 27 декабря около 8 часов утра на 263 км трассы Орел Тамбов у села Товаро-Никольское столкнулись 2 фуры и 3 легковых автомобиля. 5 человек пострадали, 2 погибли.

- Будет дан правовая оценка соблюдению федерального законодательства о безопасности дорожного движения на указанном участке автодороги, - прокомментировали в пресс-службе региональной прокуратуры.

На месте работает следственно-оперативная группа. Они устанавливают причины и обстоятельства аварии. Прокуратура контролирует ход проверки.

Липецких водителей призывают быть внимательнее за рулем и неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения. Помните, от этого зависит не только ваше здоровье, но и жизни других людей.