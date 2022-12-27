20-летний парень заплатит штраф в 30 тысяч рублей за истязание мужчины, труп которого нашли в мусорном баке в Липецке

В Липецке огласили приговор 20-летнему парню, который истязал своего пьяного знакомого. Позже труп несчастного нашли в мусорном баке. Как сообщили в пресс-службе региональной судебной системы, ему назначили штраф в 30 тыс. рублей.

Напомним, в июне пьяный липчанин издевался над знакомым, который тоже был нетрезв. Подсудимый в компании унижал 30-летнего мужчину, а затем затолкал в мусорный контейнер. Злодей катал его по дороге, а после и вовсе перевернул. Спустя время горожанина нашли в баке мертвым. Экспертиза показала, что смерть наступила от алкогольной интоксикации.

Парень полностью признал вину. Потерпевшая сторона заявила ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Однако, суд отказался это сделать, но назначил более мягкое наказание.