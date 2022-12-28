В тройном ДТП на Грязинской трассе под Липецком пострадали две женщины Фото: Юлия КЛЮЕВА

В эту среду 28 декабря на Грязинском шоссе под Липецком произошла массовая авария. У поворота на Новую Жизнь столкнулись ВАЗ, Тойота и Фольксваген. Из-за ДТП на трассе образовалась огромная пробка.

Как сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе регионального УМВД России, травмы получили 37-летняя женщина-водитель Тойоты и 42-летняя женщина за рулем ВАЗа. 39-летний автомобилист из Фольксвагена не пострадал. В причинах и обстоятельствах ДТП разбираются автоинспекторы.

Липчан призывают быть внимательнее за рулем, особенно в такую капризную погоду. Напомним, что в областном центре на борьбу с последствиями ночного снегопада вышли 65 спецмашин. Они расчищают проезжие части и пешеходные зоны. Вечером специалисты будут посыпать дороги реагентами.