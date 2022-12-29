Как будут работать травмпункты и поликлиники Липецка в новогодние праздники 2023 Фото: Юлия КЛЮЕВА

В региональном управлении здравоохранения рассказали, как будут работать травмпункты и поликлиники Липецка в новогодние праздники 2023. Взрослые и подростки от 15 лет смогут обратиться за помощью в травмпункты в ГУЗ "Липецкая городская больница скорой медицинской помощи №1", ГУЗ "Липецкая городская больница №2 "Свободный Сокол", ГУЗ "Липецкая городская больница №4 "Липецк-Мед". С детьми - в ГУЗ "Областная детская больница".

Экстренную офтальмологическую помощь окажут в отделении ГУЗ "Липецкий областной клинический центр". Проблемы с зубами решат в "Областной стоматологической поликлинике - стоматологическом центре". Экстренная госпитализация - по графику дежурств стационаров.

Напомним, что в новогодние каникулы изменится расписание автобусов и трамваев областного центра. Подробности здесь.