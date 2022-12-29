Возбуждено уголовное дело по смертельному ДТП с грузовиками и легковушками на трассе под Липецком

По смертельной аварии на трассе под Липецком возбудили уголовное дело Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецке возбудили уголовное дело после смертельного ДТП с грузовиками и легковушками на трассе Орел-Тамбов. Утром 27 декабря на 266 км автодороги 55-летний водитель ВАЗа выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым Вольво. От удара легковушка отлетела в большегруз Ивеко. Также в аварию попали Субару и Ниссан.

По данным пресс-службы регионального УМВД России, водитель ВАЗа и его пассажир погибли на месте. Еще одна женщина из Субару позже скончалась в больнице. Возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Напомним, что к проверке по факту аварии также присоединилась прокуратура.