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НовостиОбщество1 января 2023 12:59

Почти 40 липчан вышли на пробежку в первый день Нового года 2023

Некоторые жители Липецка пришли в костюме кролика
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Липчане вышли на пробежку 1 января

Липчане вышли на пробежку 1 января

Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В первый день Нового года жители Липецка вышли на пробежку. Около 40 липчан решили активно провести 1 января. По данным пресс-службы мэрии, спортсмены пробежали от 5 до 23 километров по центральным улицам города.

Любителям здорового образа жизни и погода не помеха. Чтобы поднять настроение в этот пасмурный день и создать новогоднюю атмосферу, многие пришли на мероприятие в шапке Деда Мороза, а кто-то и вовсе нарядился в костюм кролика. Финишировали липчане в Нижнем парке. Там горожане еще раз поздравили друг друга с Новым 2023 годом и сделали памятное фото.

Напомним, что в Ельце заметили девушку на собачьей упряжке. Незнакомка в санях попала на видео. Подробности здесь.