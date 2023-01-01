Почти 40 липчан вышли на пробежку в первый день Нового года 2023

Липчане вышли на пробежку 1 января Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В первый день Нового года жители Липецка вышли на пробежку. Около 40 липчан решили активно провести 1 января. По данным пресс-службы мэрии, спортсмены пробежали от 5 до 23 километров по центральным улицам города.

Любителям здорового образа жизни и погода не помеха. Чтобы поднять настроение в этот пасмурный день и создать новогоднюю атмосферу, многие пришли на мероприятие в шапке Деда Мороза, а кто-то и вовсе нарядился в костюм кролика. Финишировали липчане в Нижнем парке. Там горожане еще раз поздравили друг друга с Новым 2023 годом и сделали памятное фото.

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