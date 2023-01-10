До 18 градусов мороза в Липецке в ночь на среду 11 января

В Липецке аномальные морозы Фото: Юлия КЛЮЕВА

В среду 11 января в Липецке ожидается облачная погода. Ночью до 18 градусов мороза. Днем столбик термометра покажет -13 градусов. Синоптики обещают без снега. Ветер северный с переходом на северо-восточный 9-11 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 766 мм рт.ст.

В четверг 12 января аномальные морозы отступят. В темное время суток прогнозируют до 13 градусов ниже ноля. Днем 8 градусов со знаком минус. Облачно и без снега. Ветер северо-восточный 8-10 м/с. Атмосферное давление продолжит падать и составит 761 мм рт.ст.

Долгота дня составит 8 часов 3 минуты. Солнце взойдет над горизонтом в 8.28 утра, а скроется в 16.31. Луна убывающая.