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НовостиПроисшествия11 января 2023 7:59

Полицейские поймали вандала, который разбил "Сердце" в парке под Липецком

Житель Курской области разозлился на возлюбленную, вылившую его алкоголь
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Полицейские нашли вандала, разбившего "Сердце" под Липецком

Полицейские нашли вандала, разбившего "Сердце" под Липецком

Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецкой области поймали вандала, который разбил арт-объект "Сердце" в селе Волово. Напомним, инсталляцию в парке Победы повредили в ночь с 28 на 29 декабря 2022 года. Ущерб составил 120 тыс. рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, полицейские установили подозреваемого. Им оказался 26-летний житель Курской области. Установлено, что в тот день молодой человек отдыхал в парке с возлюбленной. Потом они поругались из-за алкоголя. Девушка вылила содержимое бутылки на землю, а возмущенный спутник выместил злобу на арт-объекте.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.214 УК РФ "Вандализм, то есть осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах". Наказание - штраф до 40 тыс. рублей, либо до 360 часов обязательных работ, либо до 1 года исправительных работ, либо арест до 3 месяцев.