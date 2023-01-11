Полицейские поймали вандала, который разбил "Сердце" в парке под Липецком

Полицейские нашли вандала, разбившего "Сердце" под Липецком Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецкой области поймали вандала, который разбил арт-объект "Сердце" в селе Волово. Напомним, инсталляцию в парке Победы повредили в ночь с 28 на 29 декабря 2022 года. Ущерб составил 120 тыс. рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, полицейские установили подозреваемого. Им оказался 26-летний житель Курской области. Установлено, что в тот день молодой человек отдыхал в парке с возлюбленной. Потом они поругались из-за алкоголя. Девушка вылила содержимое бутылки на землю, а возмущенный спутник выместил злобу на арт-объекте.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.214 УК РФ "Вандализм, то есть осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах". Наказание - штраф до 40 тыс. рублей, либо до 360 часов обязательных работ, либо до 1 года исправительных работ, либо арест до 3 месяцев.