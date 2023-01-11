Прокуратура начала проверку после жалоб жителей Липецка на холодные квартиры

Прокуратура начала проверку из-за жалоб на холод в 8 районах Липецка. Сотрудники ведомства оценят действия управляющих компаний и Госжилинспекции. Примут меры, чтобы защитить жилищные права липчан.

С проблемами с отоплением в период аномальных морозов столкнулись жители 11 домов областного центра. Как сообщили vesti-lipetsk.ru горожане, у некоторых на окнах образовалась наледь. Повысился уровень влажности. У кого-то из-за холода заболели дети, ведь в квартире всего +14 градусов. Липчанам приходится все время включать обогреватели, от чего счета за электричество повысились в 3 раза.

Напомним, что в среду 11 января в Липецке сохраняются аномальные морозы. Днем ожидается до 13 градусов ниже ноля. В четверг температура воздуха станет более комфортной - около -8 градусов в светлое время суток.