Житель Ельца Липецкой области отправится на 6,5 лет в колонию за смертельное избиение гостя Фото: Юлия КЛЮЕВА

31-летний мужчина из Липецкой области отправится в колонию за смертельное избиение знакомого. Жителя Ельца признали виновным в преступлении по ч.4 ст.111 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

Следствие и суд установили, что с 19 по 20 июля 2022 года пьяный ельчанин жестоко избил гостя, который временно жил у него. Изверг не менее 16 раз ударил его по голове, рукам и ногам. Несчастного доставили в больницу с черепно-мозговой травмой. Там он и скончался.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, мужчина признал вину еще на стадии предварительного следствия. Суд приговорил его 6,5 годам исправительной колонии строгого режима.

Напомним, что Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за разбитых дорог и отключений света на Соколе в Липецке. Подробности здесь.