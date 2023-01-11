В Липецке заливают бесплатные катки во дворах

В Липецке начали заливать катки во дворах Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Во дворах Липецка заливают катки. Уже в эти выходные липчане смогут покататься на коньках в хоккейных коробках по адресам: улицы 50 лет НЛМК, 3; 60 лет СССР, 6; Циолковского, 37/2; Космонавтов, 6; переулок Виноградный, 1.

В пресс-службе мэрии добавили, что катки также заливают на Кривенкова, 17 и Терешковой, 10/3. Ледовая площадка на базе спорткомплекса "Сокол" на Ушинского, 5 примет первых посетителей в субботу 14 января. Там заработает пункт проката и раздевалки. Стоимость билета со своими коньками - 140 рублей в час, а если брать на прокат - 170 рублей. Время работы - с 17.00 до 21.00 в будни и с 12.00 до 21.00 в выходные.

Более подробная информация о катках Липецка и лыжных трассах здесь.